Наука и техника
20:34, 16 января 2026Наука и техника

Поставщик дронов для Киева представил «Руту 2»

Компания Destinus представила ракету Ruta Block 2 с дальностью 450 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейская компания Destinus, которая поставляла Киеву ракеты-дроны «Рута» (Ruta), представила Ruta Block 2 с заявленной дальностью более 450 километров. Об этом пишет Army Recognition.

Производитель позиционирует «Руту 2» как полноценную крылатую ракету, а не реактивный дрон. Изделие может нести 250 килограммов полезной нагрузки. В Destinus утверждают, что ракета оснащена системой наведения на основе искусственного интеллекта, которая способна работать в условиях помех.

Ruta Block 2 предназначена для запуска с наземных установок при помощи ракетного ускорителя. Ракета получила складные крылья, позволяющие использовать транспортно-пусковые контейнеры.

В октябре историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов предположил, что первая «Рута» — это ракета-приманка. Относительно дешевый дрон предназначен для отвлечения Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
