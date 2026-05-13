Образ российской бизнесвумен на Каннском фестивале описали в сети фразой «на грани»

Пользователи сети описали образ российской бизнесвумен и писательница Лены Лениной на 71-м Каннском кинофестивале фразой «на грани». Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) предпринимательницы.

46-летняя знаменитость выбрала для церемонии открытия фестиваля серебристо-голубое платье, состоящее из атласного подклада и прозрачной накидки с объемными сияющими элементами. Кроме того, она подобрала к наряду открытые туфли и небольшой клатч.

Однако внимание публики больше всего привлеки яркий макияж и высокая прическа Лениной. Стилисты подняли ее волосы и зафиксировали их в вертикальном положении. «А цензуры вообще больше нет? Это не юмор. Это на грани добра и зла», «Для чего все это?», «Платье красивое, но прическа устарела», «Лена, вы и так очень красивая! Зачем этот эпатаж?», «Смешно», — высказывались юзеры в комментариях под снимками.

Ранее сообщалось, что российская журналистка Надежда Стрелец в откровенном виде посетила открытие Каннского фестиваля.