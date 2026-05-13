18:14, 13 мая 2026Силовые структуры

Попавший в плен оператор роботизированной разведки «Азова» выслушал приговор

В Донецке оператору роботов «Азова» дали 20 лет
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ

В Донецке к 20 годам строгого режима приговорили 32-летнего гражданина Украины, попавшего в плен в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил, суд осужденный обучался на полигоне в селе Урзуф и являлся оператором отделения роботизированной разведки полка «Азов»(запрещенная в России террористическая организация). В его рядах он участвовал в боях против российской армии. Суд признал его виновным в участии в террористической организации.

Отметим, что в 2025 году из-за нехватки людей на линии боевого соприкосновения в Вооруженных силах Украины заговорили о необходимости создания роботизированных взводов. Об этом, в частности, информировала украинский волонтер Мария Берлинская.

