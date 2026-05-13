Россия поставила за рубеж рекордное количество чечевицы

«Агроэкспорт»: РФ в январе-марте экспортировала рекордные 60,5 тыс. т чечевицы

Российский экспорт чечевицы оказался в январе-марте рекордным за все годы наблюдений. Достигнув 60,5 тысячи тонн, он на 16 процентов превысил прошлогодний максимум в 52 тысячи тонн. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Отмечается, что в статистике за первый квартал речь идет о предварительных оценках зарубежных поставок, в которых не учитываются данные ЕАЭС за март. Стоимость экспорта российской чечевицы за три месяца составила 27 миллионов долларов.

Ключевыми покупателями этой бобовой культуры из РФ считаются Турция, Индия, Иран, Египет и Афганистан. В целом в 2025 году российский экспорт чечевицы достиг 317 тысяч тонн.

Ранее также стало известно, что поставки иностранным покупателям отечественных вафель принесли РФ в 2025 году рекордные 152 миллиона долларов, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.

