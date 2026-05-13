Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:12, 13 мая 2026Авто

Россиянам назвали причины появления пузырей на подержанном автомобиле

«Авилон»: Чаще всего покрытие на авто вздувается из-за коррозии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom

На автомобилях с пробегом лакокрасочное покрытие нередко начинает вздуваться. Чаще всего это происходит из-за коррозии, некачественно выполненного кузовного ремонта или неправильного ухода за машиной. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Сначала через мелкие сколы и царапины под краску попадает влага. Затем на металле начинается коррозионный процесс, появляется ржавчина. По мере разрастания ржавчина занимает все больше места под лакокрасочным покрытием и попросту выдавливает его наружу, что и приводит к вздутию, объяснил эксперт.

Материалы по теме:
Новый лесник. Subaru Forester теперь стоит больше 7 миллионов рублей. Чем он может удивить за эти деньги: тест-драйв «Ленты.ру»
Новый лесник.Subaru Forester теперь стоит больше 7 миллионов рублей. Чем он может удивить за эти деньги: тест-драйв «Ленты.ру»
23 марта 2026
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025

Если автомобиль перекрашивался с ошибками, например, с плохо подготовленной поверхностью или некачественными материалами, вздутие станет лишь вопросом времени. Даже если внешне работа выглядит приемлемо, скрытые дефекты рано или поздно дадут о себе знать, отметил Стрельбицкий

На образование пузырей влияет и агрессивная внешняя среда. Дорожные реагенты, соль, резкие перепады температур и ультрафиолет со временем разрушают лакокрасочный слой, особенно если защитное покрытие уже ослаблено. Слишком редкая или частая мойка и использование жесткой химии также могут ускорить порчу покрытия.

Ранее россиянам назвали китайские автобренды, на машины которых очень сложно найти запчасти. Речь идет о производителях, чьи официальные представительства в России закрылись или компании прекратили существование — Lifan, Zotye и Brilliance.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии

    Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok