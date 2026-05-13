Россиянам назвали причины появления пузырей на подержанном автомобиле

«Авилон»: Чаще всего покрытие на авто вздувается из-за коррозии

На автомобилях с пробегом лакокрасочное покрытие нередко начинает вздуваться. Чаще всего это происходит из-за коррозии, некачественно выполненного кузовного ремонта или неправильного ухода за машиной. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Сначала через мелкие сколы и царапины под краску попадает влага. Затем на металле начинается коррозионный процесс, появляется ржавчина. По мере разрастания ржавчина занимает все больше места под лакокрасочным покрытием и попросту выдавливает его наружу, что и приводит к вздутию, объяснил эксперт.

Если автомобиль перекрашивался с ошибками, например, с плохо подготовленной поверхностью или некачественными материалами, вздутие станет лишь вопросом времени. Даже если внешне работа выглядит приемлемо, скрытые дефекты рано или поздно дадут о себе знать, отметил Стрельбицкий

На образование пузырей влияет и агрессивная внешняя среда. Дорожные реагенты, соль, резкие перепады температур и ультрафиолет со временем разрушают лакокрасочный слой, особенно если защитное покрытие уже ослаблено. Слишком редкая или частая мойка и использование жесткой химии также могут ускорить порчу покрытия.

