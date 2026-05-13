19:11, 13 мая 2026

Россияне стали покупать больше Bentley

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

За первый квартал 2026 года в России на учет поставили 65 люксовых автомобилей марки Bentley, рассказал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков. Рост год к году составил порядка 7 процентов.

Среди купленных россиянами машин: 29 кроссоверов Bentayga, 31 четрырехдверное купе Continental GT, несколько купе-кабриолетов Continental GTC и три спортивных седана Flying Spur. Для сравнения, за 2025 год было продано 198 автомобилей бренда, а в 2024-м — 175. Наибольший спад наблюдался в 2022 году (84 автомобиля), а самым лучшими годами для продаж Bentley в России были 2016 и 2019 годы, когда на учет вставали более 300 автомобилей.

В целом, согласно оценке «Автостата», с января по март 2026 года россияне купили 153 автомобиля категории люкс (плюс 33 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м). Самым популярным брендом в сегменте «люкс» стал итальянский Lamborghini. Дилеры реализовали 47 машин марки. Следом идет Rolls-Royce (42 единицы), Bentley (41), Ferrari (19) и Aston Martin (4).

