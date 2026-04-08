Продажи роскошных машин в России резко взлетели

«Автостат»: Продажи Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley в России выросли на 33 %

В первом квартале 2026 года россияне активно тратили деньги на автомобильный «люкс». За три месяца ими было приобретено 153 новых роскошных машины, что на 33 процента превысило аналогичный показатель годичной давности. Тогда продажи составили только 67 люксовых автомобилей, сообщает «Автостат».

Самым популярным брендом в сегменте «люкс» стал итальянский Lamborghini. Дилеры реализовали 47 машин марки. Следом идет Rolls-Royce (42 единицы), Bentley (41), Ferrari (19) и Aston Martin (4). Аналитики обратили внимание, что за отчетный период в России не заключили ни одной сделки по покупке Maserati.

В модельном рейтинге также лидирует Lamborghini с кроссовером Urus, который был продан в количестве 44 единиц. Далее расположился Rolls-Royce Cullinan (31). Сразу две модели Bentley поделили между собой третью строчку — Bentayga и Continental GT, которые разошлись тиражом по 19 штук каждая. Ferrari Purosangue приобрели 13 россиян.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин отметил устойчивость сегмента в России. Если в 2025 году продажи люксовых машин показали рост в 22 процента, то за первые три месяца текущего года этот показатель увеличился до 33 процентов. Эксперт напомнил, что все эти бренды в настоящее время не имеют официальных представительств на территории нашей страны, а все поставки осуществляются через параллельный импорт.

Ранее стало известно, что завод в Елабуге, ставший производственной площадкой для автомобилей Aurus, возобновил работу в соответствии с планом на текущий год. Ближайшей задачей предприятия станет подготовка к серийному выпуску обновленной версии модели Aurus Senat.