Россиянин довел мать до самоубийства

17:21, 13 мая 2026

В Башкирии суд дал 3,5 года колонии мужчине за доведение матери до суицида
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан вынес приговор 37-летнему местному жителю за суицид пожилой матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что мужчина проживал в одной квартире с родителями, которых систематически избивал и мучил с января по июнь 2025 года. Причиной такого отношения сына к пожилым родственникам стал квартирный вопрос — родители отказывались продать жилье и отдать ему половину вырученной суммы для покупки собственной квартиры.

Унижения и издевательства вызвали у матери тяжелый психологический стресс, в результате чего 26 июня 2025 года ее нашли под окнами многоэтажного дома.

Подсудимый признан виновным по статьям 117 УК РФ («Истязание») и 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы.

Ранее Тверской суд Москвы вынес приговор двум девушкам, которые довели до суицида соседку по квартире. Им назначили наказание на срок от 10 до 10,5 года лишения свободы.

