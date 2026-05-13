У США стало меньше нефти

Минэнерго: Коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,3 млн баррелей

За неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,3 миллиона баррелей. О том, что в стране стало меньше сырья, со ссылкой на Минэнерго сообщает ТАСС.

К 8 мая 2026 года запасы сырья сократились до 452,9 миллиона баррелей. По данным ведомства, текущий объем запасов на 0,3 процента ниже среднего показателя за пять лет.

К 17:30 мск стоимость июльских фьючерсов на эталонную североморскую нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,31 процента, до 108,1 доллара за баррель. Цены контрактов на поставку техасской нефти WTI в июне подорожали на 1,36 процента, до $103,57 за баррель.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам первых двух месяцев весны 2026 года глобальные запасы нефти истощились рекордными темпами, сократившись примерно на 4 миллиона баррелей в сутки. Подобная динамика была зафиксирована на фоне повышенного спроса на сырье в США, Германии и Японии. На фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточной нефти из-за войны в Иране аналитики прогнозируют сохранение тенденции истощения мировых резервов в течение ближайших нескольких месяцев.