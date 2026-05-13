13:58, 13 мая 2026Экономика

Мировые запасы нефти рекордно истощились из-за войны в Иране

МЭА: Запасы нефти сократились примерно на 4 млн баррелей в сутки в марте-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Soo-Hyeon / Reuters

По итогам первых двух месяцев весны 2026 года глобальные запасы нефти истощились рекордными темпами, сократившись примерно на 4 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Подобная динамика была зафиксирована на фоне повышенного спроса на сырье в США, Германии и Японии. На фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточной нефти из-за войны в Иране аналитики прогнозируют сохранение тенденции истощения мировых резервов в течение ближайших нескольких месяцев.

Главной причиной ажиотажного спроса на сырье эксперты назвали затяжную блокировку Ормузского пролива. Через этот маршрут до эскалации на Ближнем Востоке проходила значительная часть глобальных нефтяных потоков. Из-за перекрытия Ираном ключевой в регионе логистической артерии мировые цены на нефть устремились вверх, на пике вплотную приближаясь к 120 долларам за баррель.

Это обстоятельство вынудило ряд стран прибегнуть к экстренным мерам и начать активно высвобождать стратегические топливные резервы. На нормализацию судоходства в Ормузском проливе может уйти несколько месяцев, отмечают специалисты. Если же акватория останется закрытой для большинства судов в долгосрочной перспективе, предупредили аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года и приблизятся к 150 долларам за баррель.

