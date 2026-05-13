Жданова: В Москве не исключили подготовки новой кровавой инсценировки на Украине

Юлия Жданова, глава российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, предупредила о возможном инсценировании Западом нового кровавого сценария на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что накануне представители НАТО провели три встречи с кинематографистами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже, на что обратила внимание Москва. Кроме того, в следующем месяце планируется встреча с членами Британской гильдии сценаристов.

На 1136-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Жданова сказала, что в письме, которое получили приглашенные на эти мероприятия, говорится о трех проектах, которые уже находятся в разработке.

«Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче», — отметила она.

Ранее Жданова заявила, что ФРГ готовится к роли ключевого логистического узла для переброски войск НАТО на восточное направление.

