18:12, 13 мая 2026Мир

Жданова предупредила о возможном инсценировании Западом кровавого сценария на Украине

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Юлия Жданова, глава российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, предупредила о возможном инсценировании Западом нового кровавого сценария на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что накануне представители НАТО провели три встречи с кинематографистами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже, на что обратила внимание Москва. Кроме того, в следующем месяце планируется встреча с членами Британской гильдии сценаристов.

На 1136-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Жданова сказала, что в письме, которое получили приглашенные на эти мероприятия, говорится о трех проектах, которые уже находятся в разработке.

«Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче», — отметила она.

Ранее Жданова заявила, что ФРГ готовится к роли ключевого логистического узла для переброски войск НАТО на восточное направление.

