Пассажир забыл в аэропорту Дубая куртку с миллионами рублей в кармане и не вернулся за ней

Пассажир самолета забыл в аэропорту Дубая черную куртку с 30 тысячами долларов (2,5 миллиона рублей) в кармане и не вернулся за ней. Об этом сообщает Khaleej Times.

По информации издания, найденную вещь с пачкой денег передали полиции 31 декабря 2025 года. При этом владелец так и не нашелся.

Согласно данным Министерства внутренних дел ОАЭ, за год в авиагаванях ОАЭ зафиксировано 22,4 тысячи заявлений о пропавших вещах. Чаще всего пассажиры теряют водительские удостоверения, паспорта, мобильные телефоны, ноутбуки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году пассажиры поездов дальнего следования в России забывали после путешествий перья павлина и тубус с чертежами. Также среди удивительных находок оказался постер с картиной Марка Шагала и многое другое.