Россиянок признали виновными в самоубийстве соседки

В Москве суд дал по 10 лет Кизиловой и Ворониной за суицид соседки по квартире

Тверской суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о доведении до самоубийства соседки по квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Анастасия Кизилова и Альбина Воронина признаны виновными в гибели девушки, над которой они издевались долгое время. Им назначено наказание на срок от 10 до 10,5 года лишения свободы.

По данным следствия, они знали, что их подруга легко поддается чужому влиянию и не имеет близких. В течение длительного времени девушки систематически унижали и жестоко обращались с ней. Одна из них регулярно вымогала у соседки деньги — общая сумма составила более 2,5 миллиона рублей.

13 сентября 2024 года в квартире на Новосущевской улице Кизилова и Воронина, угрожая и оскорбляя, применили к подруге физическое насилие и сняли издевательства на видео. Позже потерпевшая свела счеты с жизнью.

Осужденные работали в столице проститутками, пишет «МК». Они поссорились с соседкой, также как и они приехавшей в Москву из Приморья, а затем стали буллить ее. В роковой день сообщницы остригли ее наголо и грозили отрезать ей язык.