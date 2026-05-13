По иску к «золотой судье» в суде появился Шпак

Суд отказал в просьбе Шпаку привлечь Росимущество по иску к экс-судье Хахалевой

Октябрьский районный суд Краснодара на слушаниях по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшей судье Елене Хахалевой, которую СМИ после скандала с дорогой свадьбой дочери окрестили «золотая судья», рассмотрел ходатайство представителя ответчика Олега Шпака. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат просил привлечь Росимущество в качестве третьего лица, однако представитель надзорного ведомства возражал. «В данном случае истцом является Генеральная прокуратура, мы действуем в интересах России, оснований для привлечения Росимущества не имеется», — пояснил он. Суд с ним согласился и отказал Шпаку.

После этого представитель сестры «золотой судьи» — Натальи Хахалевой — подал ходатайство о приостановлении либо переносе процесса. Он указал, что Четвертый кассационный суд рассматривает вопрос о передаче дела для рассмотрения за пределами Краснодарского края. Эту просьбу судья также отклонил, не обнаружив тут конфликта интересов. Слушания проходят без участия «золотой судьи». Появились данные, что она проживает в Тбилиси.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы Хахалевой и ее родственников. По данным ведомства, ее семья незаконно получила крупные земельные участки, один из которых оценивался в 20 миллиардов рублей.

Прокуратура хочет конфисковать дом Елены Хахалевой под Краснодаром, квартиру ее сестры Натальи, а также жилье и участок их матери в Ольгинке. Также могут быть изъяты активы мужа судьи Роберта Хахалева — помещения и земельные участки на Кубани. Часть его имущества, по данным ведомства, была выведена за рубеж.

Бывшую судью в 2021 году обвинили в мошенничестве, после чего она покинула Россию. Женщина объявлена в розыск. При этом ее сестра Наталья Хахалева продолжает работать судьей в Арбитражном суде Краснодарского края. Они пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова.