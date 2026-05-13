Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 13 мая 2026Силовые структуры

По иску к «золотой судье» в суде появился Шпак

Суд отказал в просьбе Шпаку привлечь Росимущество по иску к экс-судье Хахалевой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Елена Хахалева

Елена Хахалева. Кадр: Честный Детектив / Youtube

Октябрьский районный суд Краснодара на слушаниях по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшей судье Елене Хахалевой, которую СМИ после скандала с дорогой свадьбой дочери окрестили «золотая судья», рассмотрел ходатайство представителя ответчика Олега Шпака. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат просил привлечь Росимущество в качестве третьего лица, однако представитель надзорного ведомства возражал. «В данном случае истцом является Генеральная прокуратура, мы действуем в интересах России, оснований для привлечения Росимущества не имеется», — пояснил он. Суд с ним согласился и отказал Шпаку.

После этого представитель сестры «золотой судьи» — Натальи Хахалевой — подал ходатайство о приостановлении либо переносе процесса. Он указал, что Четвертый кассационный суд рассматривает вопрос о передаче дела для рассмотрения за пределами Краснодарского края. Эту просьбу судья также отклонил, не обнаружив тут конфликта интересов. Слушания проходят без участия «золотой судьи». Появились данные, что она проживает в Тбилиси.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы Хахалевой и ее родственников. По данным ведомства, ее семья незаконно получила крупные земельные участки, один из которых оценивался в 20 миллиардов рублей.

Прокуратура хочет конфисковать дом Елены Хахалевой под Краснодаром, квартиру ее сестры Натальи, а также жилье и участок их матери в Ольгинке. Также могут быть изъяты активы мужа судьи Роберта Хахалева — помещения и земельные участки на Кубани. Часть его имущества, по данным ведомства, была выведена за рубеж.

Бывшую судью в 2021 году обвинили в мошенничестве, после чего она покинула Россию. Женщина объявлена в розыск. При этом ее сестра Наталья Хахалева продолжает работать судьей в Арбитражном суде Краснодарского края. Они пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

    Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

    Россиянин похитил у пенсионерки коробку с деньгами и тушенкой

    Раскрыта главная опасность южных клещей-«мутантов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok