Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 27 апреля 2026

Адвокат Краснощеков: Экс-судья Хахалева живет в Тбилиси, следствию это известно
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Честный Детектив / YouTube

Сбежавшая из России бывшая судья Елена Хахалева, прославившаяся после скандала с дорогой свадьбой как «золотая судья», проживает в Тбилиси. Об этом сообщил ее адвокат Ярослав Краснощеков, передает ТАСС.

По его словам, следственным органам известно местонахождение экс-судьи, объявленной в международный розыск.

Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием обратить в доход государства активы экс-судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой и ее родственников. По данным ведомства, семья «золотой судьи» незаконно получила крупные земельные участки, один из которых оценивался в 20 миллиардов рублей.

Прокуратура хочет конфисковать дом Елены Хахалевой под Краснодаром, квартиру ее сестры Натальи, а также жилье и участок их матери в Ольгинке. Также могут быть изъяты активы мужа судьи Роберта Хахалева — помещения и земельные участки на Кубани. Часть его имущества, по данным ведомства, была выведена за рубеж.

По иску Генпрокуратуры суд наложил арест на активы семьи и связанных лиц. Под меры попали 15 компаний, включая агрофирмы и санаторий «Лазаревское».

Бывшую судью в 2021 году обвинили в мошенничестве, после чего она покинула Россию. При этом ее сестра Наталья Хахалева продолжает работать судьей в Арбитражном суде Краснодарского края. Они пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok