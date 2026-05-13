Россиянин несколько дней выживал в Арктике без еды в жилье из палок и с копьем из ножей

Житель Амурской области четыре дня выживал в тайге Якутии без еды и воды

В Якутии водитель из Амурской области несколько дней выживал в тайге без еды и воды из-за сломавшейся машины. Об этом сообщило якутское казенное предприятие «Дороги Арктики» в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, 4 мая мужчина выехал из села Угольное в сторону села Сасыр, двигаясь по закрытому еще 20 апреля зимнику, несмотря на опасность завязнуть в грунте или провалиться под лед. Проехав около 70 километров, его КамАЗ сломался. Тогда мужчина принял решение идти обратно пешком, но через 50 километров путь оказался заблокирован рекой Зырянкой, которую было невозможно перейти.

Чтобы выжить, россиянин построил жилье из палок, а также пытался охотиться, соорудив копье из двух ножей. Кроме того, он сильно обжег ногу об костер.

Россиянин провел у реки двое суток и спасся в том числе благодаря звонку в службу «112» — у реки он смог поймать сотовый сигнал, и вечером 7 мая ему удалось связаться со спасателями. «Местные жители удивляются везению приезжего: ведь за все время ему не встретились медведи, которые были бы рады "поужинать" им после спячки», — подчеркивается в публикации.

8 мая на помощь застрявшему в дикой природе россиянину выехала группа из полицейского, медика, спасателя и представителя администрации. Уже в полночь пострадавшего доставили Верхнеколымскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

