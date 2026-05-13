Российский бренд угодил в скандал из-за плагиата рекламы Nike с теннисисткой Соболенко

Модный бренд Irnby, владелицей которого является российская блогерша Анастасия Миронова, угодил в скандал из-за плагиата рекламы американской спортивной марки Nike с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Об этом пишет Telegram-канал «Кабачковая икра по акции».

В Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Irnby появился ролик, в котором был анонсирован запуск новой коллекции одежды. В нем запечатлела модель, играющая в теннис. В один момент при отбивании мяча она попадает в лобовое стекло автомобиля и разбивает его.

Пользователи платформы и покупатели заметили, что рекламный ролик полностью скопирован с видео Nike. В комментариях под постом они раскритиковали обилие применения нейросетей и обвинили в плагиате. «У Nike настоящая спортсменка, сила, мощь. У Irnby обычная худая модель и никакой оригинальности», «Сели в какую-то концептуальную лужу», «А потом они скажут, что это был "оммаж"» — цитирует канал юзеров.

Спустя несколько часов бренд удалил пост и закрыл профиль.

В сентябре прошлого года Анастасию Миронову обругали за дизайн стаканов с намеком на оральный секс, которые продавались в ее кофейне Irnby в Санкт-Петербурге.