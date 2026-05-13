Российский дзюдоист-чемпион рассказал о предложениях сменить гражданство

Российский дзюдоист Адамян: Предложения о смене гражданства были

Чемпион мира по дзюдо Арманян Адамян рассказал о предложениях сменить гражданство. Об этом сообщает Sport24.

По словам россиянина, такие предложения были, но он их не рассматривал. Адамян также рассказал об отношении к дзюдоистам, которые приняли такие предложения.

«Нет такого, что мне надо принципиально у бывшего нашего выиграть. Просто всех нужно побеждать — и все», — отметил Адамян.

Спортсмен является чемпионом мира 2023 года. На первенстве Европы — 2026 в Тбилиси Адамян завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 килограммов.