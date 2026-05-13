Новый коррупционный скандал стал настоящей катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Politico.
«Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать», — говорится в материале.
Отмечается, что глава Украины активно добивается скорейшего вступления Украины в Европейский союз (ЕС), но расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении ближайших соратников Зеленского препятствует принятию государства в Евросоюз.
Издание напоминает, что Зеленский потребовал присоединения Украины к ЕС в 2027 году, однако европейские лидеры сочли эту идею нереалистичной из-за невыполнения страной необходимых нормативных критериев.
