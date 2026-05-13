09:36, 13 мая 2026

Politico: Новый коррупционный скандал на Украине стал кошмаром для Зеленского
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Новый коррупционный скандал стал настоящей катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Politico.

«Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать», — говорится в материале.

Отмечается, что глава Украины активно добивается скорейшего вступления Украины в Европейский союз (ЕС), но расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении ближайших соратников Зеленского препятствует принятию государства в Евросоюз.

Издание напоминает, что Зеленский потребовал присоединения Украины к ЕС в 2027 году, однако европейские лидеры сочли эту идею нереалистичной из-за невыполнения страной необходимых нормативных критериев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа понесет дополнительные финансовые убытки из-за отказа от российских углеводородов. Он подчеркнул, что европейские бюджеты уже обременены тратами в сотни миллиардов евро, которые ЕС «вкачивает» в Киев для продолжения конфликта в Донбассе.

