02:40, 13 мая 2026

Трамп «присоединил» Венесуэлу

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп «присоединил» Венесуэлу. Пост с таким содержанием он опубликовал на своей странице в Truth Social.

К посту прикреплена картинка, где территория Венесуэлы окрашена в цвета американского флага. В верхней части изображения присутствует надпись «51-й штат».

Американский президент не написал подробностей, с чем связана такая публикация. Запись лайкнули более четырех тысяч раз.

Ранее Трамп заявил, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом страны. По данным корреспондентов Fox News, глава Белого дома сослался на нефтяные запасы Венесуэлы на 40 триллионов долларов как на движущую силу такого решения.

