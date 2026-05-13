Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:10, 13 мая 2026Бывший СССР

Тысячи украинцев в Европе захотели переехать в Россию

Дипломат Овечко: Тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Тысячи украинцев, осевших в странах Евросоюза после 2022 года, заинтересованы в переезде в Россию. Об этом заявил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко, пишет РИА Новости.

«Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», — отметил он.

По словам дипломата, интерес украинцев к переезду в РФ остается весьма стабильным. Вместе с этим приезжающие на российскую территорию граждане Украины проходят особую процедуру проверки.

Ранее сообщалось, что беженцам с Украины в странах — членах Евросоюза отвели роль рабов. Об этом рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, они выбрали себе такую участь. До этого член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злой и добрый полицейский». В Германии назвали представителей ЕС на переговорах с Россией. Смогут ли они договориться с Москвой?

    В Европе предупредили Зеленского о последствиях интервью Мендель

    Тысячи украинцев в Европе захотели переехать в Россию

    25-летняя учительница биологии изнасиловала ученика в классной кладовке

    Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России

    Мерца назвали трусом из-за Путина

    Додик заявил о попытках Зеленского закупить вооружение у боснийских мусульман

    На Западе назвали причину «неловкого положения» Зеленского

    Пожар в Измайловском кремле вырос в пять раз

    Пентагон задумался о переименовании операции против Ирана в «Кувалду»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok