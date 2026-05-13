Дипломат Овечко: Тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию

Тысячи украинцев, осевших в странах Евросоюза после 2022 года, заинтересованы в переезде в Россию. Об этом заявил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко, пишет РИА Новости.

«Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», — отметил он.

По словам дипломата, интерес украинцев к переезду в РФ остается весьма стабильным. Вместе с этим приезжающие на российскую территорию граждане Украины проходят особую процедуру проверки.

Ранее сообщалось, что беженцам с Украины в странах — членах Евросоюза отвели роль рабов. Об этом рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, они выбрали себе такую участь. До этого член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины.