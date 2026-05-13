Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:25, 13 мая 2026Наука и техника

Украинские дроны-камикадзе FP-2 получили НУРСы

Украинские дроны-камикадзе FP-2 получили неуправляемые реактивные снаряды
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

Украинские дроны-камикадзе FP-2 получили неуправляемые реактивные снаряды (НУРС), пишет Telegram-канал «Осведомитель».

«По поступающей информации, украинская сторона в ходе своих налетов на Крым начала подвешивать НУРСы под крыльями дронов-камикадзе FP-2 в целях противодействия российским мобильным противодроновым отрядам», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В апреле украинская компания Fire Point показала макет баллистической ракеты FP-9, которую Киев называет оружием для ударов по Москве.

В том же месяце «Осведомитель» сообщил, что украинские дроны-камикадзе FP-2 получили неизвестный груз под крылом, вероятно, дополнительные боевые части или контейнеры для сброса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Орбан пожелал либералам не растратить достижения 16 лет его правления

    Google представила ноутбук на Android

    Способность ВСУ отражать одновременную атаку большого числа беспилотников оценили

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok