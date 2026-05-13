10:14, 13 мая 2026

В деле «самой красивой террористки» появился новый фигурант

Суд арестовал мужчину с фамилией Кисель по делу чиновницы-террористки Шинкарук
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский суд заочно арестовал еще одного человека по делу в отношении бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которую в СМИ назвали «самой красивой террористкой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о Евгении Киселе. Он объявлен в международный розыск.

Виктория Шинкарук и ее сообщник — слесарь Александр Холодков (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) — заслушали свой приговор в декабре 2024 года. 2-й Западный окружной военный суд отправил их обоих в колонию на 21 год за содействие терроризму. Как установил суд, по заданию кураторов с Украины злоумышленники перемещали взрывчатые вещества и передавали деньги для подготовки теракта.

