TEC: Интервью Мендель усилит контроль над Зеленским и его действиями

Интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону приведет к усилению контроля за действиями украинского главы Владимира Зеленского. Об этом пишет The European Conservative (TEC).

«Заявления Мендель, вероятно, усилят дискуссию об управлении и коррупции в Украине во время войны. Президент последовательно отстаивал решение не проводить выборы во время конфликта, утверждая, что это военное положение это запрещает», — указано в статье.

Отмечается, что слова Мендель усиливают давление на Зеленского вкупе с обвинениями в коррупции в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака.

Ранее Мендель внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Ее обвинили в «призывах к капитуляции Украины», а также в «распространении российской пропаганды».

