В Госдуме предложили новый механизм борьбы с ростом цен

В России необходимо создать реальный механизм борьбы с ростом цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Соответствующий законопроект депутат внес на рассмотрение Государственной Думы. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».
«Дело в том, что у правительства есть законодательное право устанавливать предельно допустимую розничную стоимость на товары первой необходимости. Но чиновники таким правом не пользуются, и поэтому цены на продукты растут как на дрожжах, значительно выше официальной инфляции. Для решения этой проблемы партия предлагает обязать правительство устанавливать предельные цены на товары первой необходимости», — объяснил Миронов.
При этом депутат сообщил, что по действующим правилам кабмин не может в одночасье все «заморозить». Он рассказал, что для начала Минэкономики должно провести анализ состояния розницы с учетом влияния «сезонных факторов».
«Далее министерство разрабатывает проект постановления об ограничении роста цен, согласовывает его с Минсельхозом, Минпромом с указанием наименований товаров, размеров предельной розничной стоимости и сроков действия постановления. После этого документ поступает в правительство, а там его могут принять или отклонить. В общем, процедура такая, что отдельным чиновникам ситуацию проще спустить на тормозах или сделать вид, что все под контролем, но целесообразность введения ограничений еще не настала», — добавил депутат.
Мы с такой позицией не согласны и предлагаем заставить чиновников выполнять свою работу. Принятие законопроекта «Справедливой России» позволит снизить масштабы продовольственной инфляции и защитить граждан от необоснованного роста цен
При этом Миронов напомнил, что ранее партия предлагала установить новое понятие «ценовой коридор».
«Мы считаем, что если рост цен за 30 дней превысит 5 процентов и более, то правительство обязано установить предельно допустимую розничную стоимость и установить "коридор" из минимальных и максимальных пределов стоимости товара. Это позволит кабмину не ждать у моря погоды, а быстро и оперативно реагировать на динамику цен», — заключил депутат.
Ранее компания NTech подсчитала, что продажи шоколадных плиток в России в 2025 году упали на 15 процентов в натуральном выражении, но благодаря повышению цен выросли на 14 процентов в денежном.