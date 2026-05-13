07:00, 13 мая 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме предложили новый механизм борьбы с ростом цен

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России необходимо создать реальный механизм борьбы с ростом цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Соответствующий законопроект депутат внес на рассмотрение Государственной Думы. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Дело в том, что у правительства есть законодательное право устанавливать предельно допустимую розничную стоимость на товары первой необходимости. Но чиновники таким правом не пользуются, и поэтому цены на продукты растут как на дрожжах, значительно выше официальной инфляции. Для решения этой проблемы партия предлагает обязать правительство устанавливать предельные цены на товары первой необходимости», — объяснил Миронов.

При этом депутат сообщил, что по действующим правилам кабмин не может в одночасье все «заморозить». Он рассказал, что для начала Минэкономики должно провести анализ состояния розницы с учетом влияния «сезонных факторов».

«Далее министерство разрабатывает проект постановления об ограничении роста цен, согласовывает его с Минсельхозом, Минпромом с указанием наименований товаров, размеров предельной розничной стоимости и сроков действия постановления. После этого документ поступает в правительство, а там его могут принять или отклонить. В общем, процедура такая, что отдельным чиновникам ситуацию проще спустить на тормозах или сделать вид, что все под контролем, но целесообразность введения ограничений еще не настала», — добавил депутат.

Мы с такой позицией не согласны и предлагаем заставить чиновников выполнять свою работу. Принятие законопроекта «Справедливой России» позволит снизить масштабы продовольственной инфляции и защитить граждан от необоснованного роста цен

Сергей Мироновдепутат Госдумы

При этом Миронов напомнил, что ранее партия предлагала установить новое понятие «ценовой коридор».

«Мы считаем, что если рост цен за 30 дней превысит 5 процентов и более, то правительство обязано установить предельно допустимую розничную стоимость и установить "коридор" из минимальных и максимальных пределов стоимости товара. Это позволит кабмину не ждать у моря погоды, а быстро и оперативно реагировать на динамику цен», — заключил депутат.

Ранее компания NTech подсчитала, что продажи шоколадных плиток в России в 2025 году упали на 15 процентов в натуральном выражении, но благодаря повышению цен выросли на 14 процентов в денежном.

