03:47, 13 мая 2026

В Казахстане полиция предупредила кладменов под песню Barbie girl

Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: @polisia_kostanay

Департамент полиции Костанайской области Казахстана опубликовал шуточный ролик с песней на мотив песни Barbie girl группы Aqua с предупреждением для закладчиков наркотиков. Видео опубликовано на странице правоохранителей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Силовики рассказали, что желающих заняться распространением наркотиков ждут сотрудники СОБР с автозаком, в котором «тепло и хорошо». «Хотел разбогатеть — уедешь на пять лет / За решетку, они помогут» — поется в ролике. Также, добавил исполнитель, работа кладменом вряд ли «пронесет условкой», гораздо более вероятно лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее в Алма-Ате (Казахстан) правоохранители изъяли партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) республики. Издание отметило, что такой же вес будет вместе у двух слонов и слоненка.

