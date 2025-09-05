В Казахстане изъяли партию кокаина весом в двух слонов и слоненка

В Алма-Ате изъяли партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма

В Казахстане правоохранители изъяли партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.

Издание отметило, что такой же вес будет вместе у двух слонов и слоненка. В КНБ уточнили, что это крупнейшая разовая партия наркотиков, изъятая в стране. Ведомство опубликовало кадры, на которых видны большие белые мешки. Оно также арестовало двух иностранцев, которые планировали поставлять наркотики через Казахстан в третьи страны.

Ранее в Удмуртии мужчина получил 16,5 года за контрабанду 3,5 тонны наркотиков. Как установил суд, в период с марта по апрель 2024 года 50-летний мужчина организовал в Ижевск контрабанду наркотиков из Казахстана.