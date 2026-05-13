В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

Для борьбы с фейками ограничат распространение данных о терактах в Москве

Для борьбы с фейками в Москве ограничат распространение данных о терактах, включая последствия атак беспилотников. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Таким образом, органам власти, их подведомственным учреждениям и СМИ запрещено публиковать данные о совершенных терактах и атаках беспилотников до официальных сообщений Минобороны России и публикаций на ресурсах мэра Москвы и правительства столицы.

В то же время ограничения не касаются обращений в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не носят публичный характер.

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.