В одной из стран СНГ выступили против спектакля с Паниным

Молдаване выступили против спектакля «Скамейка» с Алексеем Паниным в Кишиневе

Жители Молдавии призвали отменить спектакль с уехавшим из России скандальным актером Алексеем Паниным (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, показ постановки «Скамейка», в которой Панин исполняет главную роль, должен пройти 16 октября в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу. Однако после анонса спектакля местные жители в социальных сетях обрушились с критикой на организаторов показа. По мнению пользователей, «ни один нормальный человек» не пойдет на эту постановку.

«В Эстонии запретили, в Латвии отменили, теперь летят к нам. Надо будет потом освятить этот храм искусства — Национальный театр оперы и балета», — пишут анонимные пользователи под публикациями о спектакле.

Ранее звезда фильма «Жмурки» рассказал о работе доставщиком еды после переезда в США. Артист поддержал коллегу Марию Шалаеву, которая призналась в стыде из-за работы таксисткой после отъезда из России.