Панин признался в работе доставщиком еды в США

Актер Алексей Панин сообщил, что вместе с дочерью работал доставщиком еды в США

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) рассказал о работе доставщиком еды после переезда в США. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист поддержал коллегу Марию Шалаеву, которая призналась в стыде из-за работы таксисткой после отъезда из России. Панин сообщил, что занимался доставкой еды в США. По словам актера, он был водителем, а его дочь — курьером.

«Каждый актер в Голливуде прошел какие-то сложности — был официантом, водителем. Что мы будем рассказывать, когда пойдем по красной дорожке, если у нас не будет такого жизненного опыта?» — пояснил Панин.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила розыск Панина. Украинские спецслужбы начали досудебное расследование в отношении артиста в 2015 году. Причиной послужило «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.