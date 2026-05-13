Депутат Журова: Зеленский должен начать переговоры по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать переговоры по урегулированию конфликта, а затем провести выборы, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Пусть Зеленский начнет переговоры, а потом уже, чтобы все было легитимно, он должен быть переизбран или должен быть [избран] кто-то новый. В любом случае, выборы президента, скорее всего, должны пройти. Или правом подписания такого мирного соглашения будет наделен парламент», — сказала Журова.

Депутат указала на важность юридической чистоты, чтобы на Украине в будущем не придрались и не сказали, что Зеленский не имел права подписывать соглашения.

«Они же сами зацепятся потом за это. Прекращение огня [возможно] только после того, как какие-то намерения будут уже высказаны более четко, будут какие-то рамки, потому что иначе мы же понимаем, что они могут в любой момент начать опять. Мы пойдем навстречу, а украинская сторона этого не сделает. И могут опять погибнуть наши бойцы. По крайней мере, мы слышим сейчас, что в последнее время очень активизировалась эта тема. Надеюсь, что это не просто так», — добавила Журова.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Он подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость этого шага.

