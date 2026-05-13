В России отреагировали на заявление Трампа о визите в страну

Сенатор Джабаров о визите Трампа в РФ: Контакты лидеров двух сверхдержав важны

На данный момент заявление президента США Дональда Трампа о возможном визите в Россию в 2026 году — это лишь слова, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на высказывание американского лидера.

«Контакты лидеров двух сверхдержав всегда важны. Кстати, хочу напомнить, что наш президент посетил США — Аляску, Анкоридж. Это было в прошлом году. И пригласил Трампа посетить Россию. Приглашение в силе», — сообщил Джабаров.

При этом сенатор рассказал, что, согласно высказываниям официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, работа над подготовкой визита Трампа в Россию не проводится.

«То есть это пока только заявление Трампа», — заключил он.

Ранее президент США допустил, что может посетить Россию с официальным визитом в 2026 году. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. Американский лидер также выразил надежду, что он сможет договориться с российским руководством о завершении украинского конфликта.

