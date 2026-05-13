Врач назвал способ отличить инсульт от сильного похмелья

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragen Zigic / Magnetic

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как отличить инсульт от похмелья и опьянения. Способ правильно распознать эти состояния он назвал в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, при инсульте симптомы обычно появляются внезапно. У человека может резко нарушиться речь, перекоситься лицо или возникнуть слабость в руке и ноге с одной стороны тела. Кондрахин отметил, что при алкогольном опьянении изменения состояния чаще развиваются постепенно и связаны с общей интоксикацией организма.

Также кардиолог отметил, что иногда инсульт протекает без боли, из-за этого люди могут не понимать серьезности ситуации. Иногда человек начинает спотыкаться, ронять предметы или замечать, что рука плохо двигается. При этом для сильного похмелья более характерны другие признаки: общая слабость, нарушение координации и замедленная реакция без выраженного перекоса лица.

Специалист добавил, что особенно опасны случаи, когда симптомы инсульта появляются после употребления алкоголя. В такой ситуации признаки опьянения могут сочетаться с неврологическими нарушениями, из-за чего окружающие теряют время и поздно вызывают скорую помощь. Чтобы не упустить время, врач призвал обращать внимание на резкость появления симптомов и не игнорировать внезапные изменения речи или мимики.

Ранее врач-онколог Суна Исакова рассказала, как самостоятельно отличить обычную родинку от меланомы. По ее словам, тревожные признаки можно заподозрить по пяти признакам.

