Онколог назвала способ отличить обычную родинку от меланомы

Онколог Исакова: Самопроверка родинок на меланому включает пять критериев

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала, как самостоятельно отличить обычную родинку от меланомы. Способ проверить себя на опасное заболевание она назвала «Ленте.ру» в День борьбы с меланомой, 13 мая.

По словам врача, один из самых простых методов самопроверки называется ABCDE. Он включает оценку по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы. Онколог объяснила, что обратиться к врачу нужно, если кожное новообразование несимметричное, его края неровные или нечеткие, если оно имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стало больше шести миллиметров.

Отдельно доктор подчеркнула, что важно наблюдать за родинками в динамике. Даже небольшие изменения, которых раньше не было, могут быть поводом для проверки у врача. «Любое новое проявление, будь то зуд, кровоточивость или появление узелков, требует внимания», — отметила врач.

Онколог уточнила, что система ABCDE не заменяет медицинскую диагностику, но помогает человеку быстрее заметить возможные риски. По ее словам это особенно важно для людей с большим количеством родинок и светлым фототипом кожи.

Доктор подчеркнула, что при подозрительных изменениях лучше не откладывать визит к специалисту. Раннее выявление изменений значительно повышает шансы на успешное лечение, подчеркнула она.

