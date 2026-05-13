Онколог назвала способ отличить обычную родинку от меланомы

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала, как самостоятельно отличить обычную родинку от меланомы. Способ проверить себя на опасное заболевание она назвала «Ленте.ру» в День борьбы с меланомой, 13 мая.

По словам врача, один из самых простых методов самопроверки называется ABCDE. Он включает оценку по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы. Онколог объяснила, что обратиться к врачу нужно, если кожное новообразование несимметричное, его края неровные или нечеткие, если оно имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стало больше шести миллиметров.

Отдельно доктор подчеркнула, что важно наблюдать за родинками в динамике. Даже небольшие изменения, которых раньше не было, могут быть поводом для проверки у врача. «Любое новое проявление, будь то зуд, кровоточивость или появление узелков, требует внимания», — отметила врач.

Онколог уточнила, что система ABCDE не заменяет медицинскую диагностику, но помогает человеку быстрее заметить возможные риски. По ее словам это особенно важно для людей с большим количеством родинок и светлым фототипом кожи.

Доктор подчеркнула, что при подозрительных изменениях лучше не откладывать визит к специалисту. Раннее выявление изменений значительно повышает шансы на успешное лечение, подчеркнула она.

Ранее уролог-андролог Константин Антонов рассказал о ранних симптомах рака простаты. По его словам, чтобы вовремя заметить болезнь, нужно обращать внимание на любые изменения при мочеиспускании и регулярно проходить профилактические осмотры.

