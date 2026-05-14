Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 14 мая 2026Экономика

До Центральной России добрались шакалы и богомолы

Зоолог Зиновьев: В Центральной России стали появляться богомолы и шакалы
Виктория Клабукова

Фото: Mihai C. Popa / Wikimedia

Климатические изменения привлекли в Центральную Россию новые виды животных. Кто расширил свой ареал обитания, агентству ТАСС рассказал заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета (ТвГУ), доктор биологических наук Андрей Зиновьев.

Так, по наблюдениям специалиста, в средней полосе все чаще можно увидеть богомола обыкновенного. Это насекомое больше свойственно южным регионам, но теперь встречается в Московской, Тульской, Ивановской, Тверской и соседних областях. Речь пока не идет о перестройке целой экосистемы, но появление такого насекомого свидетельствует о все большем потеплении.

Также в последние десятилетия в Центральной России стал захаживать паук оса. Прежде зимы в этих регионах были для южных членистоногих слишком суровыми. Кроме того, севернее привычного ареала обитания стал встречаться золотистый шакал. В последние годы его видят в Воронежской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Архангельской и Владимирской областях. Менее ярким индикатором сменившегося климата стал прилет удода, цапли и золотистой щурки — регулярно в средней полосе эти птицы пока не гнездятся.

В то же время в Японии климатический кризис поставил под угрозу существование национального символа. Биологи опасаются, что на фоне потепления в стране может исчезнуть сакура. Повышение температуры даже на два градуса может разрушить процесс выхода из спячки японской вишни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    По связанному с певицей Линдой делу появились новые подробности

    Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

    Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

    В российском регионе мясокомбинат затопил улицу красной жижей

    В Того заметили российских «Тигров» с «Арбалетами»

    Илон Маск строил рожи на государственном приеме в Китае

    Зеленскому предрекли участь Ермака

    Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

    На Западе назвали препятствие на пути Украины к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok