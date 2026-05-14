До Центральной России добрались шакалы и богомолы

Зоолог Зиновьев: В Центральной России стали появляться богомолы и шакалы

Климатические изменения привлекли в Центральную Россию новые виды животных. Кто расширил свой ареал обитания, агентству ТАСС рассказал заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета (ТвГУ), доктор биологических наук Андрей Зиновьев.

Так, по наблюдениям специалиста, в средней полосе все чаще можно увидеть богомола обыкновенного. Это насекомое больше свойственно южным регионам, но теперь встречается в Московской, Тульской, Ивановской, Тверской и соседних областях. Речь пока не идет о перестройке целой экосистемы, но появление такого насекомого свидетельствует о все большем потеплении.

Также в последние десятилетия в Центральной России стал захаживать паук оса. Прежде зимы в этих регионах были для южных членистоногих слишком суровыми. Кроме того, севернее привычного ареала обитания стал встречаться золотистый шакал. В последние годы его видят в Воронежской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Архангельской и Владимирской областях. Менее ярким индикатором сменившегося климата стал прилет удода, цапли и золотистой щурки — регулярно в средней полосе эти птицы пока не гнездятся.

В то же время в Японии климатический кризис поставил под угрозу существование национального символа. Биологи опасаются, что на фоне потепления в стране может исчезнуть сакура. Повышение температуры даже на два градуса может разрушить процесс выхода из спячки японской вишни.