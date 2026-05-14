В МИД предупредили россиян об опасности посещения Армении

МИД не рекомендует россиянам посещать Армению из-за риска экстрадиции в США

Россиянам при посещении Армении следует помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран. Так директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев порекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в постсоветскую страну, передает РИА Новости.

В опубликованном внешнеполитическим ведомством списке стран, не рекомендуемых к посещению из-за повышенного риска задержания граждан России по запросу США, относятся Армения, страны Евросоюза, Латинской Америки, а также Австралия, Канада, Израиль и Южная Корея.

«Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж», — подчеркнул Лукьянцев. По словам дипломата, МИД не определяет направления путешествий для россиян, а лишь выступает с рекомендациями.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не собирается «разводиться» с Россией. По его словам, нынешние напряженные отношения между странами являются частью политического процесса.