Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 14 мая 2026Бывший СССР

В МИД предупредили россиян об опасности посещения Армении

МИД не рекомендует россиянам посещать Армению из-за риска экстрадиции в США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россиянам при посещении Армении следует помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран. Так директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев порекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в постсоветскую страну, передает РИА Новости.

В опубликованном внешнеполитическим ведомством списке стран, не рекомендуемых к посещению из-за повышенного риска задержания граждан России по запросу США, относятся Армения, страны Евросоюза, Латинской Америки, а также Австралия, Канада, Израиль и Южная Корея.

«Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж», — подчеркнул Лукьянцев. По словам дипломата, МИД не определяет направления путешествий для россиян, а лишь выступает с рекомендациями.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не собирается «разводиться» с Россией. По его словам, нынешние напряженные отношения между странами являются частью политического процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    Президент Литвы сделал заявление о контактах с Путиным по Украине

    Букмекеры определили финалистов ЧМ-2026 по хоккею

    Топ-менеджеру российского оборонного завода вменили подкуп золотым iPhone

    Трамп рассказал о предложении Си Цзиньпина по Ирану

    Союзник США выступил с собственным предложением по миру с Ираном

    Путин наградил ушедшего в отставку губернатора приграничного региона

    По связанному с певицей Линдой делу появились новые подробности

    Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

    Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok