США захотели «довести дело до конца» на Украине

Госсекретарь Рубио: США выступят посредником на переговорах РФ и Украины

Штаты выступят посредником на будущих мирных переговорах России и Украины. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Будем надеяться, что (...) мы скоро достигнем точки, когда обе стороны возобновят диалог. И мы готовы сыграть роль посредника и довести дело до конца», — написал глава американской дипломатии.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон готов посредничать на переговорах Москвы и Киева лишь при наличии реального прогресса. «Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса», — объяснил он.