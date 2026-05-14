Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 14 мая 2026Мир

США захотели «довести дело до конца» на Украине

Госсекретарь Рубио: США выступят посредником на переговорах РФ и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Штаты выступят посредником на будущих мирных переговорах России и Украины. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Будем надеяться, что (...) мы скоро достигнем точки, когда обе стороны возобновят диалог. И мы готовы сыграть роль посредника и довести дело до конца», — написал глава американской дипломатии.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон готов посредничать на переговорах Москвы и Киева лишь при наличии реального прогресса. «Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    По связанному с певицей Линдой делу появились новые подробности

    Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

    Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

    В российском регионе мясокомбинат затопил улицу красной жижей

    В Того заметили российских «Тигров» с «Арбалетами»

    Илон Маск строил рожи на государственном приеме в Китае

    Зеленскому предрекли участь Ермака

    Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

    На Западе назвали препятствие на пути Украины к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok