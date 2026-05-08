Рубио допустил отказ от посредничества по Украине

Рубио: США не хотят тратить время впустую на посредничество по Украине

США готовы продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса», — сказал он.

Рубио отметил, что в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по украинскому урегулированию «по ряду причин», однако уточнять их американский госсекретарь не стал.

Госсекретарь также подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают продолжающийся конфликт как трагедию.

Ранее в Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине. Сообщалось, что переговорщики США сконцентрированы на других международных вопросах, в частности на ситуации вокруг Ирана.