17:50, 14 мая 2026Мир

Посол России обсудил действия на Украине с новой главой МИД Венгрии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анита Орбан. Фото: John Moore / Getty Images

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов обсудил действия российских войск на Украине с новой главой МИД Венгрии Анитой Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

По данным представителей посольства, Орбан осудила удары, нанесенные Вооруженными силами (ВС) России по территории Украины. Она добавила, что Венгрия рассчитывает на активизацию мирных усилий Москвы.

«Венгерской стороне были даны соответствующие разъяснения. (...) Подчеркнуто, что действия ВС России не направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, являются не эскалацией конфликта, а ответом на массированные удары, наносимые ВСУ с использованием БПЛА вглубь территории России», — сообщили в диппредставительстве.

13 мая МИД Венгрии вызвал посла России в Будапеште после удара по западу Украины.

