17:40, 14 мая 2026

Бывший российский полицейский выслушал приговор за разглашение гостайны

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Челябинской области осудили экс-полицейского за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ в декабре 2025 года задержали бывшего начальника полиции Козицына за разглашение государственной тайны лицу, предоставляющему интересы коммерческой организации. Фигурант лоббировал их интересы, используя свое служебное положение.

Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

