18:00, 5 марта 2026Силовые структуры

Бывший российский полицейский попался на раскрытии государственной тайны

В Коми экс-полицейского обвинили в раскрытии гостайны
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Коми экс-полицейского обвинили в раскрытии гостайны. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ.

По данным агентства, бывший сотрудник одного из подразделений МВД по региону раскрыл сведения о формах и методах работы оперативного подразделения лицу, не имеющему доступа к информации, составляющей государственную тайну.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что у него были обязательства о неразглашении доверенной ему служебной информации, при этом он сообщил данные лицу, не допущенному к работе с секретными материалами.

Проводятся следственные и процессуальные действия для закрепления доказательной базы. По данной статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба раскрывшего гостайну высокопоставленного российского силовика.

