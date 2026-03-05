Бывший российский полицейский попался на раскрытии государственной тайны

В Коми экс-полицейского обвинили в раскрытии гостайны

В Коми экс-полицейского обвинили в раскрытии гостайны. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ.

По данным агентства, бывший сотрудник одного из подразделений МВД по региону раскрыл сведения о формах и методах работы оперативного подразделения лицу, не имеющему доступа к информации, составляющей государственную тайну.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что у него были обязательства о неразглашении доверенной ему служебной информации, при этом он сообщил данные лицу, не допущенному к работе с секретными материалами.

Проводятся следственные и процессуальные действия для закрепления доказательной базы. По данной статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

