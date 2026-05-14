Зумеров предупредили о высоком риске ранней катаракты из-за одной привычки

Кардиолог Богунович: Излучение от экрана может привести к ранней катаракте

Врач-кардиолог Бранислав Богунович предупредил зумеров, то есть людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год, о вреде привычки постоянно использовать смартфон. Об этой опасности он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам Богуновича, активное использование смартфонов и других цифровых устройств может привести к ухудшению зрения и состояния нервной системы. В будущем эта привычка может спровоцировать раннюю катаракту. Врач добавил, что постоянное пользование гаджетами вызывает также хроническое переутомление и нарушение сна.

«Для снижения рисков важно уменьшать яркость экрана в ночное время и контролировать время использования устройств», — уточнил Богунович.

При этом кардиолог обратил внимание на то, что поколение зумеров более осознанно относится к здоровью, чем предыдущие поколения, в частности чаще следят за диетой и физической активностью. Тем не менее их здоровью могут навредить постоянная цифровая вовлеченность и высокий уровень стресса.

Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Баласанян предупредила о влиянии стресса и скачков давления на здоровье глаз. По ее словам, зрительная система одной из первых страдает от нервного перенапряжения.