Американский наемник из бригады ВСУ «Хартия» объявлен Россией в розыск

В Донецкой Народной Республике отправили в суд уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина США Остина Ли Бишопа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, в марте 2024 года обвиняемый приехал на Украину и вступил в ряды так называемого интернационального легиона. Он прошел подготовку и в апреле того же года был зачислен в 13-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», преимущественно состоящую из иностранцев. Американец участвовал в боях с российскими войсками до ноября 2024 года и заработал за этот период около 900 тысяч рублей.

Российскими правоохранительными органами обвиняемый объявлен в международный розыск в рамках возбужденного уголовного дела об участии наемника в вооруженном конфликте. Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время перемирия перебросили несколько элитных подразделений в Харьковскую область. В их числе оказался состав 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р.У.Г.» корпуса «Хартия», в котором состоят наемники.