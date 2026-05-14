Индию накрыл смертельный шторм

В Индии разрушительный шторм унес жизни больше сотни человек

Индию накрыл мощный циклон. О масштабах разгула стихии пишет газета Economic Times.

Сильнейший циклон сопровождается грозами и шквалистым ветром. В эпицентре разрушительного шторма оказался штат Уттар-Прадеш — в разных его районах буря бушует уже 36-48 часов. Под силой ветра рушатся стены и валятся деревья, сообщалось и о случаях удара молний. Стихия уже унесла жизни больше сотни местных жителей — на данный момент их насчитывается 104. Пострадавшим начинают выплачивать компенсации, единый командный центр работает в круглосуточном режиме. На фоне произошедшего свои соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму принес Владимир Путин.

В конце апреля сокрушительный торнадо обрушился на город Энид в американском штате Оклахома. Вихрь сносил жилые дома, затронул несколько колледжей и аэропорт. Кроме того, ураганным ветром повредило авиабазу Вэнс, расположенную в черте города.