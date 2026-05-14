10:40, 14 мая 2026

Китайский автоконцерн захотел завод Volkswagen

Вячеслав Агапов

Фото: Imelda Medina / Reuters

Китайский производитель электрокаров Xpeng захотел приобрести завод в Европе. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Китайский автоконцерн ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями с целью расширения международных продаж.

Как заявил управляющий директор Xpeng в странах Северной и Восточной Европы Элвис Чэн, предприятие также рассматривает возможность строительства завода с нуля, так как не все имеющиеся площадки удовлетворяют запросам компании по производству новой и будущей продукции. Так, например, предприятия Volkswagen в регионе «немного устарели».

Месяцем ранее Xpeng сообщил о планах приступить в 2027 году к серийному выпуску аэромобилей, а в четвертом квартале 2026 года поставить на конвейер роботов-гуманоидов. Как заявил президент китайской компании Брайан Гу, у предприятия есть перспективы углубления сотрудничества с немецким концерном Volkswagen, который месяц назад начал серийное производство первой модели электромобиля, созданной вместе с Xpeng.

