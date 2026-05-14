Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 14 мая 2026Силовые структуры

Крупный украинский кол-центр накрыли в российском городе

В Петербурге накрыли крупный центр телефонных мошенников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Петербурге накрыли крупный центр телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в одну из квартир на Красносельском шоссе, из которой осуществлялась техническая поддержка украинских телефонных аферистов, ворвались сотрудники правоохранительных органов. На месте был задержан администратор, обеспечивающий работу 21 сим-бокса. В ходе обыска были изъяты тысячи сим-карт различных операторов сотовой связи.

При изучении оборудования стало известно, что задержанный с апреля этого года на свое юридическое лицо регистрировал и продавал аккаунты в различных социальных сетях и мессенджерах для осуществления мошеннических схем против россиян.

В отношении администратора возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, а созданные аккаунты блокируются специалистами.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил у пенсионерки коробку с деньгами и тушенкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Раскрыты договоренности США и Китая по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok