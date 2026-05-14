Крупный украинский кол-центр накрыли в российском городе

В Петербурге накрыли крупный центр телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в одну из квартир на Красносельском шоссе, из которой осуществлялась техническая поддержка украинских телефонных аферистов, ворвались сотрудники правоохранительных органов. На месте был задержан администратор, обеспечивающий работу 21 сим-бокса. В ходе обыска были изъяты тысячи сим-карт различных операторов сотовой связи.

При изучении оборудования стало известно, что задержанный с апреля этого года на свое юридическое лицо регистрировал и продавал аккаунты в различных социальных сетях и мессенджерах для осуществления мошеннических схем против россиян.

В отношении администратора возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, а созданные аккаунты блокируются специалистами.

