Люди поверили в армию суперенотов для захвата мира и удивили исследователей

Никита Савин
Фото: Patrick Pleul / picture alliance via Getty Images

Исследователи общественного мнения пришли к выводу, что некоторые люди могут притворяться, что верят в самые безумные теории заговоров. Об этом пишет научно-популярное издание IFLScience.

Авторы материала пришли к выводу, что все исследования о вере в те или иные теории заговоров можно считать неверными из-за троллей, которые ложно заявляют, что верят в них. В качестве примера журналисты привели результаты опроса, проведенного в 2024 году среди австралийцев.

Для опроса исследователи включили в список популярных теорий заговора собственную, которая утверждала, что власти Австралии создавали армию генетически модифицированных енотов для захвата мира. Результаты опроса удивили ученых: оказалось, что многие австралийцы поверили в этот пункт. Авторам исследования стало очевидно, что значительная часть респондентов проголосовала за суперенотов специально, несмотря на абсурдность теории.

Исследователи пришли к выводу, что все опросы по поводу теории плоской Земли, Лунного заговора и других можно считать неверными, так как некоторые люди часто отвечают на подобные вопросы, не задумываясь, а другие специально троллят составителей опросов. Количество таких «неискренних респондентов» составляет примерно 13,3 процента от общего количества. Однако и этого достаточно, чтобы признать любой опрос сомнительным.

Ранее сообщалось, что в США астрофизик, работавший в Пентагоне, заявил, что так называемый Розуэлльский инцидент 1947 года действительно был падением инопланетного корабля. По словам ученого, эту информацию он получил от астронавта Эда Митчелла, побывавшего на Луне, и адмирала ВМС США Томаса Уилсона.

