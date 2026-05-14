Медведев опубликовал пост, в котором 10 раз оскорбил Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев как минимум 10 раз оскорбил президента Украины Владимира Зеленского в одном посте. Публикацию политик разместил в Telegram.

Медведев заявил о жестком ударе «под дых зеленого упыря», вновь поставившем вопрос о том, «смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории». Он также обратил внимание на уголовное преследование «близкого "партнера" загашенного диктатора», экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и отказ ряда стран Запада от ранее обсуждавшейся помощи Киеву. «И что же, топор гильотины действительно занесен над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя, — задался вопросом зампред Совбеза. — Пока, видимо, нет».

Политик пришел к выводу, что у Европы нет альтернатив «бандеровскому вурдалаку». «Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место?» — написал он.

Кандидатуру посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Медведев не видит в качестве преемника Зеленского, так как у него нет значимой опоры в элитах. Кроме того, на его раскрутку потребуется время, которого у европейских лидеров нет. «Поэтому генитальный клоун пока еще безальтернативен в их глазах, несмотря на химическую эйфорию и проказу коррупции», — констатировал зампред Совбеза.

Он добавил, что любой, кто придет на смену «дергающемуся ублюдку», начнет с уничтожения его наследия и, вероятно, согласится на требования США. «Ему будет проще принять неизбежное. Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной», — подчеркнул Медведев.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что у президента Украины были проблемы с запрещенными веществами. По словам Мендель, перед общением с президентом ее бывший начальник уходил в уборную и возвращался «другим человеком».