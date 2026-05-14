Названа снижающая риск деменции простая ежедневная привычка

JAMA: Умеренное потребление кофе снижает риск деменции на 35 %

Умеренное потребление кофе снижает риск развития деменции в пожилом возрасте на 35 процентов, простую ежедневную привычку назвали американские ученые, которые наблюдали более чем за 130 тысячами человек на протяжении 43 лет. Исследование опубликовано в журнале JAMA.

Оказалось, что у людей, которые регулярно выпивают две-три чашки кофе в день, риск развития деменции был примерно на 35 процентов ниже.

При этом пить кофе или чай с кофеином следует в умеренных количествах — три чашки максимум. Свыше этой дозы дополнительной пользы для мозга исследователи не обнаружили.

Ученые предположили, что кофеин помогает защищать мозг за счет блокировки аденозина, который замедляет работу нейронов, а также за счет поддержки активности важный нейромедиаторов, таких как дофамин и ацетилхолин. Кроме того, кофеин может уменьшать воспаление и улучшать обмен сахара в организме.

Ранее стоматолог Энн Нгуен-Чанг призвала отказаться от чистки зубов после утреннего кофе. Она объяснила, что в этом напитке содержатся кислоты, которые могут временно размягчить эмаль.