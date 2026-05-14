Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:27, 14 мая 2026Забота о себе

Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

Кардиолог Короиши назвал дневную усталость признаком проблем с сердцем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Хорхе Короиши заявил, что некоторые признаки проблем с сердцем на протяжении долгого времени остаются незамеченными. В разговоре с изданием Metropoles он назвал семь симптомов, на которые обязательно необходимо обратить внимание.

Первым неочевидным признаком проблем с сердцем Короиши назвал чрезмерную усталость в течение дня. Второй симптом, который должен насторожить, — потоотделение без видимых причин. В-третьих, стоит пройти обследование, если появились проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, боль в животе и потеря аппетита. Среди других признаков врач выделил отеки конечностей, головокружения или обмороки, дискомфорт в груди и одышку.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Кардиолог Карлос Насименто добавил, что перечисленные симптомы многие люди зачастую списывают на другие состояния. Так, одышку они связывают с тревогой, а усталость — со стрессом. Здесь важно обратить внимание на постоянство этих симптомов и их прогрессирование, а также появление со временем все новых проблем со здоровьем, подчеркнул специалист.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. Для этого, по ее словам, необходимо регулярно заниматься физической активностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Цены смартфонов побьют новый рекорд

    Двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов

    Россиянин попытался сжечь заживо женщину с пятилетней дочерью

    Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok